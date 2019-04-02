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Вторник, 2 апреля 2019, 15:43 мск

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Трое уральцев курили на заправке – вспыхнула бензоколонка (ВИДЕО)

На окраине Артемовского из-за беспечности молодых людей вспыхнула бензоколонка на автозаправке. Об этом очевидцы сообщили в редакцию новостей «Девять с половиной». Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Покурили на заправке

На кадрах видно, как двое молодых людей подъехали заправить вишневую «девятку». В это же время оба закурили. Позже к ним подошел третий – владелец машины. Один из приятелей чиркнул зажигалкой возле горловины бензобака, из-за чего вспыхнуло пламя. А после загорелись шланг и колонка. Двое молодых людей пустились наутек, а хозяин авто отогнал горящую машину.

Очевидцы рассказали, что молодые люди помогали тушить бензоколонку. На следующий день парни приехали с банкой краски и обновили подгоревшую колонку.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 02.04.19

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