Трое уральцев курили на заправке – вспыхнула бензоколонка (ВИДЕО)

На окраине Артемовского из-за беспечности молодых людей вспыхнула бензоколонка на автозаправке. Об этом очевидцы сообщили в редакцию новостей «Девять с половиной». Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Покурили на заправке

На кадрах видно, как двое молодых людей подъехали заправить вишневую «девятку». В это же время оба закурили. Позже к ним подошел третий – владелец машины. Один из приятелей чиркнул зажигалкой возле горловины бензобака, из-за чего вспыхнуло пламя. А после загорелись шланг и колонка. Двое молодых людей пустились наутек, а хозяин авто отогнал горящую машину.

Очевидцы рассказали, что молодые люди помогали тушить бензоколонку. На следующий день парни приехали с банкой краски и обновили подгоревшую колонку.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 02.04.19

На парковке аэропорта Кольцово произошла перестрелка. / Пересмотр приговора Соколовскому отложили в третий раз. / За врачебную ошибку, повлекшую смерть пациентки, хирург приговорен к штрафу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»