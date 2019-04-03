Мужчина вытащил через окно горящего дома двух пожилых соседей (ФОТО)

Житель села Патруши Сысертского района спас жизнь двум пожилым соседям, дом которых загорелся сегодня ночью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, 29-летний Дмитрий Афанасьев увидел зарево из своего дома, тут же сел в автомобиль и направился к месту пожара. Как рассказал Дмитрий, дом почти полностью был объят огнем, через дверь зайти в дом не было возможности, в окне он увидел человека и поспешил на помощь. Выбив окно, Дмитрий залез на подоконник, где у окна в сильно задымленной комнате находился пожилой мужчина. Дмитрий взвалил его на спину и через оконный пролет вытащил из горящего дома. Затем снова вернулся в дом, где находилась еще и супруга хозяина. Через окно он вынес и ее из дома. Благодаря Дмитрию в результате пожара никто не пострадал.

Дмитрий Афанасьев

Сообщение о пожаре поступило 3 апреля в 02:46. Огнеборцы прибыли к месту пожара в течение четырех минут. На тот момент уже весь дом был объят пламенем. Площадь пожара составила 200 кв.м. Более двух часов пожарные боролись с огнем. Тушение осложнялось удаленностью источников – воду пришлось подвозить от гидранта, расположенного в 1,5 км от места пожара. Дмитрий Афанасьев будет представлен к награде МЧС России.

Патруши, служба информации

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