Свердловская область получит 450 миллионов из федерального бюджета на ремонт дорог

Правительство России распределило между регионами деньги на дорожные ремонты. Из 66 миллиардов в Свердловскую области направят 450 миллионов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам денег на дорожные ремонты по программе «Развитие транспортной системы». Свердловской области выделяется трансферт в 450 миллионов «на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства». Деньги по этому направлению получат 18 регионов.

Еще одна программа, по которой средства выделяются в несколько регионов – «Безопасные и качественные дороги». Напомним, в Свердловской области по этой программе будут ремонтировать дороги Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Однако в списке получателей денег, который был опубликован на сайте правительства сегодня, Среднего Урала нет.

Екатеринбург, служба информации

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