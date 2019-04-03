Сын украл у матери фамильные драгоценности, чтобы начать новую жизнь

В дежурную часть отделения полиции №16 обратилась 65-летняя жительница Лобвы с заявлением о пропаже золота.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, женщина пояснила, что драгоценности купила более 30 лет назад и хранила их, чтобы передать подрастающим внучкам. Золото все время находилось в кармане пиджака, который висел в шкафу. Заявительница периодически заглядывала в свой тайник и даже надевала драгоценности. Но 4 февраля пенсионерка обнаружила, что часть украшений пропала. Женщина вспомнила, что несколько дней у нее гостил младший сын, других посетителей в доме не было. Заявительница вызвала сына на неприятный разговор, но мужчина отрицал свою вину, тогда мать обратилась за помощью в полицию.

В одном из ломбардов города Серова полицейские обнаружили похищенное золото и выяснили, кто сдал эти украшения. Это оказался приятель сына заявительницы, который сказал, что сделал это по его просьбе, но не знал, что ювелирные изделия украдены.

Подозреваемый признался, что действительно украл золото, принадлежащее матери, и с помощью приятеля заложил их в серовский ломбард. На вырученные деньги, а это около 13 тысяч рублей, он собирался приобрести билет «на север», найти работу и начать новую жизнь. В настоящий момент украшения вернулись к своей хозяйке. Сыну заявительницы грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Лобва, служба информации

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