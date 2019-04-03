В екатеринбургский театр оперы и балета вернули алкоголь

Посетители постановок в театре оперы и балета в Екатеринбурге теперь смогут пропустить стаканчик-другой во время антракта.

Со вчерашнего дня в буфеты учреждения культуры вернули алкоголь. Об этом сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Ружьева. «Вы не поверите, но в нашем театральном буфете со вчерашнего дня продают алкоголь. Театр сменил оператора питания, обслуживанием буфетов теперь занимается ГК «Юста». Если вы из тех театралов, кто ждал этой новости целое десятилетие, ставьте лайк», – написала Ружьева в своем фейсбуке.

Примечательно, что как раз вчера в екатеринбургском театре оперы и балета побывал с инспекцией министр культуры РФ Владимир Мединский в компании артиста балета Николая Цискаридзе. Последний тепло отзывался о екатеринбургском театре и выразил надежду, что к новому сезону в нем закончат ремонтные работы, которые не прекращаются и сейчас.

Напомним, в 2018 году спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко категорично высказалась об алкоголе в культурных учреждениях: «Почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком?», «На каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки?» – заявила Матвиенко, требуя обеспечить безопасность после инцидента в Третьяковской галерее. В мае 2018 года пьяный мужчина ворвался в зал Репина и серьезно подпортил полотно «Иван Грозный и сын его Иван». Позднее в Минкультуры РФ пояснили, что торговля алкоголем в культурных учреждениях запрещена и без этого ЧП: есть целый перечень, определенный статьей 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Правда, там же есть и послабления: запрет не распространяется на деятельность, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании культурными организациями и ИП услуг общественного питания в концертных и театральных залах и парках.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.19

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