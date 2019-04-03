«Клиент начинает выбирать банк, который удобнее», – банкиры оценили месяц работы системы быстрых платежей (ФОТО)

Чуть больше месяца в России работает система быстрых платежей – за это время в Свердловской области клиенты совершили около полутора тысяч таких переводов. В ближайшее время должно увеличиться число банков, подключенных к системе, а в перспективе – можно будет расплачиваться в магазинах по QR-коду, минуя кассира.

Итоги работы системы быстрых платежей сегодня обсудили эксперты на пресс-конференции. Светлана Азанова, начальник управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России, напомнила: благодаря СБП клиенты могут в режиме 24/7 перечислять деньги из одного банка в другой, причем платеж поступает мгновенно. С 29 января по 28 февраля система тестировалась, теперь же она работает в штатном режиме.

Запустили СБП 12 банков, один из которых – свердловский. Это СКБ-банк. Заявки подали около ста кредитных организаций, постепенно они будут подключаться, а в дальнейшем СБП станет обязательной для всех кредитных организаций, соответствующий законопроект рассматривает Госдума.

Как рассказала Светлана Азанова, по данным на 28 марта в целом по России было сделано 53 тысячи переводов общей суммой на 410 миллионов рублей. В границах Свердловской области переводов сделали 1 576 на сумму более 7 млн. Средняя сумма операции – 4 500 рублей.

«За период чуть более месяца, на 2 апреля, общая сумма переводов приближается к 10 млн рублей. Это, я считаю, пока скромная цифра. Что особенно радует, объем входящих переводов у нас превышает объем исходящих переводов. Наверное, это подтверждает тезис: когда мы стираем границы переводов, клиент начинает выбирать банк не тот, куда он попал, потому что у него там зарплатная карта или какие-то другие обстоятельства, а тот, который ему удобнее, комфортнее, где есть продукты, которые нравятся клиенту», – прокомментировал директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.

Пока система быстрых платежей работает только для переводов от физлица физлицу. До конца этого года может появиться возможность переводить деньги юрлицам. По словам Азановой, сначала такая возможность появится для оплаты товаров и услуг, в перспективе таким образом можно будет оплачивать штрафы и переводить деньги налоговой.

«Торговая точка формирует QR-код, он может быть на кассе или около товара. Клиент банка открывает мобильное приложение, сканирует код, подтверждает платеж, и деньги улетают на счет магазина. В крупных сетях возможна реализация этой технологии на кассе самообслуживания», – описал Луценко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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