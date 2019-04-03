Следствие просит помощи в розыске охотников, по ошибке подстреливших человека

В Нижних Сергах расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили РИА «Новый День» в областном СУ СКР, утром 20 сентября 2018 года в лесном массиве в 5 километрах от поселка Верхние Серги неустановленный охотник выстрелил в сторону мужчины 1952 г.р., приняв его издалека за животное. Потерпевший скончался на месте от огнестрельного ранения. Органы СКР устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Ранее свидетели показали, что в районе места происшествия находились трое мужчин с ружьями. С целью установления личностей двух из этих мужчин составлены их субъективные портреты (фотороботы).

Следствие обращается ко всем, кто располагает данными о лицах, изображенных на представленных фотороботах, с просьбой сообщить имеющуюся информацию в Нижнесергинский межрайонный следственный отдел областного СКР по телефону: 8(34398)2-21-17. Конфиденциальность гарантируется.

Нижние Серги, служба информации

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