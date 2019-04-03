Горы строительного мусора, снега и остатки телебашни оказались на несанкционированной свалке на Широкой Речке (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбуржцы пожаловались на несанкционированную свалку в микрорайоне Широкая Речка, недалеко от дома № 8б на улице Удельной. Жители говорят, из-за скопившихся отходов на территории завелись мыши и крысы, а в округе обитают бродячие собаки. «Началось все еще летом, когда начали свозить остатки снесенной телебашни. Потом разравнивали здесь все тракторами и бульдозерами, а ближе к зиме начался завоз снега. В дальнейшем стали приезжать машины, которые везут строительный мусор», – рассказывает местный житель Александр.

Нелегальная свалка

Сама свалка развернулась вблизи жилых домов и примерно в 200 метрах от детского сада № 8. Со слов мужчины, около трех машин в день приезжают для выгрузки мусора. Неравнодушные жители обратились в администрацию Верх-Исетского района. Ответ был получен только в конце марта. «Работы по ликвидации несанкционированной свалки в районе здания № 8б по ул. Удельной выполнены силами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в АПО-3 ЕМУП «Спецавтобаза» 13.01.2019», – говорится в документе.

Однако, как выяснил «Новый День», в администрации района ввели екатеринбуржцев в заблуждение. В пресс-службе регионального оператора пояснили, что ликвидировали свалку на улице Удельной, но ту, что была возле дома № 4, еще зимой. Свалка, на которую пожаловались жители, другая, но о ней на «Спецавтобазе» тоже знают. «По закону, ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несет владелец земельного участка. 6 марта этого года мы направили собственнику уведомление о том, что нужно ее ликвидировать. Если он не сделает этого в течение месяца, то работы будет проводить уже региональный оператор», – пояснили в пресс-службе предприятия.

Примечательно, что когда на месте работала съемочная бригада РИА «Новый День», в это же время на свалку приехал водитель мусоровоза, набитого поддонами. Мужчина заявил: ему сказали, что на данном участке можно сдавать паллеты. После чего развернулся и уехал вместе с деревянными конструкциями.

В администрации Верх-Исетского района не смогли оперативно прокомментировать, почему несанкционированная свалка до сих пор не ликвидирована. Но пообещали дать ответ в ближайшее время.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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