Половина свердловчан готова приспособиться к отсутствию интернета

Почти четверть жителей Свердловской области не представляют свою жизнь без интернета. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter по итогам опроса граждан. «Оказалось, 22 % свердловчан не сомневаются, что отсутствие интернета полностью изменило бы их обычную жизнь. По этому показателю мы, как и Москва, заняли четвертое место в стране», – сообщили в пресс-службе компании.

Больше половины жителей области – 52 % – уверены, что их жизнь существенно изменилась бы, но они смогли бы приспособиться к новым условиям. Еще 19 % считают, что без доступа к всемирной сети серьезных перемен с ними не случится. И только 3 % опрошенных сообщили, что их жизнь не изменится вообще.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.04.19

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