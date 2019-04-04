В подземном паркинге в Екатеринбурге сгорели три машины

Сегодня ночью в подземном паркинге 26-этажного дома на улице Заводской произошел пожар, в результате которого сгорела Toyota Land Cruiser. Огонь перекинулся и на соседние автомобили. Повреждены кузова Mazda CX5 Volkswagen Jetta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошел около половины пятого утра по местному времени, сообщение в пожарную службу поступило в 04:46, а спустя десять минут огонь был локализован. В тушении были задействованы 38 человек и 10 единиц техники.

Еще два пожара, в которых пострадали машины, произошли минувшей ночью на Московской и на Автомагистальной. В первом случае горели Audi Q7, у которой огнем повреждены моторный отсек и салон, и Peugeot 308, у которого обгорел кузов. Во втором – полностью сгорела Lada Kalina, повреждены моторные отсеки «Москвича 412» и Honda Civic.

Екатеринбург, Елена Сычева

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