Два экс-директора и главбух коммунальной службы «уральской Рублевки» пойдут под суд за систематическое хищение из бюджета

В Сысерти два бывших директора и бывший главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» пойдут под суд за служебный подлог и присвоение денег. По данным следствия, за два года они похитили со счетов предприятии почти миллион рублей. Разоблачили директоров и главбуха сотрудники предприятия. Просматривая старые документы, они обнаружили, что якобы получали внушительные премии, хотя денег не видели. Эту информацию они передали силовикам. Проверка подтвердила догадки обманутых работников предприятия, а материалы ревизии были направлены в СКР.

«Хищение денежных средств совершалось систематически, в период с октября 2015 по август 2017 года, в рамках преступного плана, основанного на так называемой двойной бухгалтерии при распределении бюджетных средств, предназначенных для премирования сотрудников предприятия», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В зависимости от роли каждого, два бывших директора и бывший главбух с «уральской Рублевки» обвиняются в присвоении имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ), а также в служебном подлоге в крупном размере (ч.2 ст.292 УК РФ).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По итогам расследования в адрес администрации Арамильского городского округа внесено представление с требованием принять меры по недопущению подобных фактов впредь», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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