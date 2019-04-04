В майские праздники появятся четыре дополнительных рейса Екатеринбург – Прага

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные полеты из Екатеринбурга в Прагу и обратно на время майских каникул. Рейсы добавятся к имеющимся шести вылетам в неделю. Гибкое расписание поможет спланировать полноценный отпуск или уикенд в столице Чехии.

Как сообщили в пресс-службе компании, дополнительно введенные рейсы будут выполняться 27 и 30 апреля, 4 и 11 мая 2019 года по такому расписанию:

У6-713 Екатеринбург – Прага: вылет в 14:30, прилет в 16:05;

У6-714 Прага – Екатеринбург: вылет в 17:05, прилет в 00:25 (на следующие сутки).

Билеты можно купить на сайте или в мобильном приложении «Уральских авиалиний», по звонку в call-центр или в авиакассах.

Чехия – одно из самых востребованных направлений среди уральских туристов круглый год. Эта страна знаменита своими достопримечательностями, прекрасной кухней, качественным сервисом. В конце апреля – начале мая в Праге стоит комфортная погода, в это время уже открыты все летние площадки: старинные замки, сады и парки. Чехия, находящаяся в самом центре Европы, может служить отправной точкой для посещения соседних стран, входящих в шенгенскую зону.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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