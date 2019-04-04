В Екатеринбурге пройдет конкурс красоты для корпулентных дам за 80 кг

В Екатеринбурге в середине мая пройдет конкурс красоты «Полное совершенство», к участию в котором допускаются только женщины, чей вес больше 80 кг, а возраст от 18 до 50 лет.

«Стереотипные стандарты красоты, набившие оскомину 90-60-90, загоняют современных женщин в жесткие рамки. Эти рамки и стандарты заставляют порой терять себя, забывать о том, что для женщин действительно важно. Ведь каждая женщина уникальна по своей природе и достойна того, чтобы быть счастливой и жить полной жизнью», – говорят организаторы.

Среди участниц, которые уже прошли кастинг, есть владелицы магазинов, домохозяйки, бухгалтеры, швеи, менеджеры, и так далее. При этом конкурсантки уже готовятся к участию в финальном шоу, но на сайте организаторов указано, что есть еще три свободных места.

Екатеринбург, Елена Сычева

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