Екатеринбуржец отсудил у Водоканала более 200 тысяч рублей за незакрытый люк

Свердловский облсуд оставил в силе решение, по которому МУП «Водоканал» заплатит более 200 тысяч рублей екатеринбуржцу за попавшую в незакрытый люк машину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в июне прошлого года екатеринбуржец Андрей, проезжая на своем автомобиле «Субару Форестер» по улице Титова в Екатеринбурге, наехал на незакрытый канализационный люк. ДТП случилось ночью, а люк не имел никаких ограждений. В результате аварии повреждения получили оба передних колеса машины. Для определения стоимости ремонта мужчина обратился к независимому оценщику, который оценил ущерб в 179 371 рубль, а свои услуги – в 15 тысяч.

Андрей подал иск к МУП «Водоканал» в Кировский райсуд и попросил взыскать с ответчика ущерб – 179 371 рубль, расходы по проведению независимой экспертизы – 15 тысяч рублей, на диагностику подвески – 1 тысячу рублей, на оплату услуг адвоката – 19 900 рублей и по оплате госпошлины – 5 107 рублей.

Решением Кировского районного суда Екатеринбурга требования истца были удовлетворены частично. С МУП «Водоканал» в счет возмещения ущерба взыскано 179 371 рубль, 15 тысяч рублей – убытки по оплате услуг оценщика, 1 тысяча рублей за расходы на диагностику, оплата услуг представителя – 12 тысяч рублей и госпошлина 5 107 рублей.

МУП «Водоканал» обжаловал решение суда первой инстанции, сославшись на то, что истец должен был учитывать дорожные условия, качество дорожного покрытия, соблюдать скоростной режим, что им сделано не было. Однако областной суд подтвердил стопроцентную ответственность Водоканала. Именно МУП должен был обеспечить безопасность движения на участке дороги, где случилось ДТП. В действиях водителя нарушений ПДД не имеется. Решение Кировского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения, МУП «Водоканал» заплатит екатеринбуржцу 212 478 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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