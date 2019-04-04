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Четверг, 4 апреля 2019, 12:04 мск

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Свердловским блокадникам оплатят проезд до Петербурга. Их осталось 315

Свердловским депутатам предложили рассмотреть законопроект, по которому бюджет региона оплатит блокадникам проезд до Санкт-Петербурга и обратно раз в год.

«Уральцам, жившим в годы войны в блокадном Ленинграде, предполагается раз в год компенсировать затраты на поездку в Санкт-Петербург. Пожелание высказали представители общественной организации жителей блокадного Ленинграда, эвакуированных на Средний Урал, на недавней встрече с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Блокадники рассказали, что им хотелось бы иметь возможность раз в год ездить на поезде в Санкт-Петербург. По их словам, у многих в городе до сих пор живут родственники, кому-то нужно навестить могилы близких, а кто-то ежегодно участвует в памятных мероприятиях, которые традиционно проходят в северной столице ко дню снятия блокады и Дню Победы», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Там добавили, что в регионе живут 315 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Если депутаты заксо одобрят инициативу, областной бюджет будет тратить на проезд блокадников в Санкт-Петербург около миллиона рублей в год.

Екатеринбург, Елена Сычева

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