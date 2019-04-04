Предпенсионеры берут займы на бизнес по разведению кроликов и на передвижные планетарии

В Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства обратились сотни начинающих предпринимателей от 45 лет и старше за льготными займами на развитие своего дела.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге РИА «Новый День» директор Фонда Игорь Сулла, бизнес-идеи у них самые разные – от разведения кроликов на продажу до мобильных планетариев. В Фонде понимают, что часть этих предпринимателей, в том числе и более молодых, – «вынужденные»: людям, далеким от предпринимательства, приходится начинать свое дело после того, как они потеряли работу. Поэтому Фонд планирует также развивать институт кураторства – когда начинающим коммерсантам помогают советами более опытные.

Но пока, признается Игорь Сулла, наставников не хватает. «Очень надеемся, что наши объединения предпринимателей, такие как «Опора России», «Деловая Россия» будут помогать», – сказал он, впрочем, добавив, что кураторы не могут отвечать за конечный результат: «Предприниматель сам принимает решения, и сам отвечает за последствия. Принял правильное решение – он мультимиллиардер, неправильное – банкрот. Но, по крайней мере, наставник можно посоветовать не брать «быстрые» кредиты под 89% годовых, так как будут проблемы с возвратом».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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