Гордума Екатеринбурга готова расширить полномочия районных администраций

Районные администрации Екатеринбурга получат дополнительные полномочия – этот проект был одобрен профильной комиссией и вынесен на общее заседание городской думы. Депутаты должны принять решение 9 апреля.

Предполагается, что главы районов будут самостоятельно заниматься разработкой социально-экономических стратегий, вносить предложения по муниципальным программам, отвечать за организацию детского отдыха, контролировать процесс земельных работ и вести другие хозяйственные вопросы, вплоть до отбора управляющих компаний. Как отмечается в документе, расширение полномочий районных администраций потребует пересмотра муниципальных правовых актов, но обойдется без бюджетных затрат. Тем не менее, вместе с новыми полномочиями главы районов получат дополнительное финансирование за счет перераспределения расходов. На заседании комиссии по вопросам МСУ депутаты договорились, что в конце года оценят итоги работы районных администраций.

Отметим, что инициатива принадлежит главе города Александру Высокинскому. Еще осенью он заявил, что районы получат дополнительно по 100 миллионов рублей на благоустройство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.04.19

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