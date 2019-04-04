Самые высокие зарплаты у депутатов и судей, в аутсайдерах – муниципальные чиновники

Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах чиновников и представителей власти за 2018 год. В среднем оплата труда слуг народа выросла на 9,4% и составила 50 935 рублей в месяц. Для сравнения: среднестатистическая зарплата в Свердловской области – 37,5 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты фиксируются в органах законодательной власти, где работают 522 человека. Они получают в среднем 72 899 рублей в месяц. Стоит отметить, что в свердловском заксобрании и муниципальных думах лишь часть депутатов работают на освобожденной основе, то есть получают зарплату. Основные расходы из бюджета идут на оплату труда помощников народных избранников и сотрудников аппаратов дум.

Среднемесячная зарплата в органах исполнительной власти составила 48 178 рублей (без учета доходов работников уральского полпредства). Здесь самыми высокооплачиваемыми остаются судьи и представители прокуратуры – 65 859 рублей. Из чиновников больше всех получают работники региональных ведомства – 53 740 рублей, госслужащие в федеральных органах на втором месте – 49 270 рублей, муниципальные должностные лица – 40 073 рубля.

Согласно данным Свердловскстата, всего в Свердловской области работают свыше 55 тысяч чиновников, укомплектованность составляет 90,7%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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