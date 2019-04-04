За первый квартал года наркологам привезли почти 350 пациентов с психозами из-за алкоголя и наркотиков

Областная наркологическая больница подвела итоги работы за первый квартал 2019 года. С 1 января по 31 марта в отделения плановой наркологической помощи поступили 475 человек. Отделение неотложной наркологической помощи приняло 342 человека. Как пояснил «Новому Дню» главврач медучреждения Антон Поддубный, в неотложку поступают пациенты с психозами на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Тех, кто отравился веществами, направляют в областной токсикоцентр.

Как правило, наркологи отмечают сезонность обращений. «Перед новогодними праздниками относительное затишье, а на третий-четвертый день везет скорая помощь очень много пациентов с алкогольными психозами. А летом… Посмотри на улицу, тебе охота сейчас лечиться, в такую погоду? Нет, хочется потусить, на природе отдохнуть. «Вот будет осень, тогда я начну новую жизнь», – ранее говорил Поддубный в интервью «Новому Дню».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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