Для екатеринбургских велосипедистов установили модные в Европе велоурны и поручни (ФОТО)

В районе Солнечном установили первые в Екатеринбурге велоурны и велопоручни – специально для любителей велосипедных прогулок. Такие приспособления редкость не только на Урале, но и во всей России.

Как пояснили в пресс-службе компании «Форум-групп» (генеральный застройщик Солнечного), поручни установлены на перекрестках – для удобства ожидания зеленого сигнала. А урны выполнены со специальной изогнутой стойкой, что позволяет велосипедистам скидывать мусор на ходу. В целях безопасности через велодорожки организованы пешеходные переходы.

«Аналоги на сегодня распространены в городах Европы и есть лишь в нескольких мегаполисах России», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Солнечном застройщик изначально предусмотрел инфраструктурные решения для велосипедистов, поскольку этот вид транспорта становится все популярнее среди жителей Екатеринбурга. Так, еще на стадии создания концепции района все тротуары на улицах и в парке «Форум-рупп» спроектировал с разметкой для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, новинкой для города стало устройство в Солнечном связанных велодорожек, в том числе диагональный велопереезд перекрестка на улице Счастливой и Золотистом бульваре, он соединяет две однополосные велодорожки в одну двухполосную широкую велодорогу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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