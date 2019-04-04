Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед на Белоярском водохранилище

Сегодня днем спасатели Заречного вытащили из воды рыбака, провалившегося под лед. ЧП случилось в 400 метрах от берега в заливе Черемшана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, до прибытия помощи другие рыбаки пытались выручить тонущего мужчину. Они кинули ему веревку и держали, чтобы человек не ушел под воду. Спасатели добрались до горе-рыболова на катере и бросили ему спасательное средство «Конец Александрова». После чего один из сотрудников МЧС спустился в гидрокостюме к мужчине, другие двое вытягивали их на борт катера.

Спасенный был доставлен на берег, где знакомые дали ему сухую одежду и отвезли домой. От медицинской помощи мужчина отказался.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.04.19

Фитнес-тренеру, обвиненному в педофилии, смягчили наказание (ФОТО). / Для екатеринбургских велосипедистов установили модные в Европе велоурны и поручни (ФОТО). / Анатолий Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» еще на четыре года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»