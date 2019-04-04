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Четверг, 4 апреля 2019, 17:15 мск

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Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед на Белоярском водохранилище

Сегодня днем спасатели Заречного вытащили из воды рыбака, провалившегося под лед. ЧП случилось в 400 метрах от берега в заливе Черемшана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, до прибытия помощи другие рыбаки пытались выручить тонущего мужчину. Они кинули ему веревку и держали, чтобы человек не ушел под воду. Спасатели добрались до горе-рыболова на катере и бросили ему спасательное средство «Конец Александрова». После чего один из сотрудников МЧС спустился в гидрокостюме к мужчине, другие двое вытягивали их на борт катера.

Спасенный был доставлен на берег, где знакомые дали ему сухую одежду и отвезли домой. От медицинской помощи мужчина отказался.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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