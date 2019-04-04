После жалобы депутата на нехватку финансирования в туринской больнице проведут проверку

В Туринской центральной районной больнице областной минздрав проведет проверку: чиновники выяснят, хватает ли медикам выделяемого им «подушевого» финансирования, а если нет, то почему. Между тем у местных властей ответ на последний вопрос уже есть: по их мнению, механизм расчета финансирования фондом ОМС несовершенен и не учитывает особенности территории и самой больницы.

Как рассказал РИА «Новый День» глава Туринского городского округа Андрей Белоусов, особенность муниципалитета – в его большой территории и большом количестве малых населенных пунктов (более 60), население которых прикреплено к ЦРБ. «По-моему, необходимо учитывать и расстояния – у нас от райцентра в каждую сторону более ста километров, и качество дорог, и их наличие – кое-где вообще только по воде можно передвигаться. Надо учитывать и число фельдшерско-акушерских пунктов, с которыми врачам необходимо взаимодействовать. А для нашей больницы ТФОМС установил один из самых низких подушевых тарифов на медобслуживание, ниже только в Екатеринбурге, где логистика всего несколько километров. В Артемовской, Слободо-Туринской районных больницах она выше. Никак не могу добиться ответа, почему», – рассказал глава Туринска.

Согласно тарифному соглашению по ОМС на 2019 год, утвержденному областным минздравом, Туринская ЦРБ действительно относится к шестой группе медицинских учреждений, предпоследней по уровню подушевого финансирования: 234,68 рубля на прикрепленного к данной больнице жителя территории. В той же категории оказались больницы, например, Североуральска и Камышлова. В тарифном соглашении больницы шестой группы описаны как «центральные городские, городские, центральные районные, районные больницы, обслуживающие взрослое и детское население». А вот, например, Слободо-Туринская РБ оказалась в третьей группе с подушевым финансированием в 296,71 рублей. В третью группу вошли «маломощные медицинские организации обслуживающие население, проживающее, в том числе в сельской местности, население малочисленных населенных пунктов, отдаленных, труднодоступных районов с широкой сетью ОВП и ФАП». По мнению главы Туринска, все это можно отнести и к Туринской ЦРБ.

Кроме того, замглавы Туринска по социальным вопросам Лидия Селезнева рассказала «Новому Дню», что объем госзадания ЦРБ на текущий год был урезан: количество госпитализаций в круглосуточный стационар – на 105, в дневной стационар – на 8, число вызовов скорой помощи – на 521. Представители городской администрации обратились за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову, который направил депутатский запрос в ТФОМС с просьбой пояснить, что послужило причиной такой корректировки.

Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков сообщил, что после первых же публикаций в СМИ на эту тему министерством было решено провести проверку в Туринской ЦРБ, но добавил, что главврач в личной беседе с ним информацию о финансовых трудностях в больнице опровергла.

Туринск, Евгения Вирачева

Туринск. Другие новости 04.04.19

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