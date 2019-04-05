В Екатеринбурге обнаружили крупную партию поддельных запчастей для «японцев»

В Екатеринбурге сотрудники таможни и оперативники ОЭБиПК городского УМВД России изъяли оптовую партию автозапчастей с признаками подделки.

«При проверке одного из магазинов и склада продукции в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга таможенники и полицейские изъяли из оборота более тысячи автозапчастей с маркировкой известных автомобильных марок Японии. Документов, подтверждающих таможенное декларирование, а также происхождение товара, у предпринимателя не оказалось. Представитель правообладателя уже вынес предварительный вердикт: эти товары крупные автоконцерны не выпускали», – сообщили в пресс-службе таможни.

Вся партия изъята и отправлена на экспертизу, которая определит стоимость запчастей. От суммы ущерба зависит ответственность, к которой могут привлечь предпринимателя. «За незаконное использование средств индивидуализации товаров нарушителям грозит конфискация товара, крупный штраф и даже лишение свободы», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.19

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