На Вторчермете женщина подбросила в поликлинику 3-месячного ребенка

В Екатеринбурге в поликлинику подкинули трехмесячного малыша. Ребенок, по словам очевидцев, был чистым и сухим, а в шапочке медперсонал обнаружил записку с именем, возрастом и просьбой позаботиться, потому что мать «больше так не может».

Как рассказала «Новому Дню» жительница Вторчермета, ребенка обнаружили вчера днем в поликлинике № 1 горбольницы № 8 на улице Санаторной, 22.

«Мы пришли с ребенком к врачу, а в поликлинике была какая-то суета. Оказалось, в коробе от коляски нашли ребенка. Сначала думали, что вернутся за ним – ребенок чистый, сухой, в подгузнике. Но потом в шапке нашли записку. Как мы услышали, там было написан возраст малыша, имя и просьба позаботиться, потому что мать «больше так не может», – рассказала очевидица произошедшего.

По словам женщины, медперсонал стал опрашивать родителей в больнице и кто-то даже видел, что коляску оставила нерусская женщина. Имя у малыша тоже нерусское.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга подтвердили, что такой случай был. «Действительно, трехмесячного ребенка обнаружили в сумке в поликлинике. Сейчас он передан в стационар той же больницы. Его жизни ничего не угрожает. Дальше ребенком будут заниматься органы опеки», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации

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