Жителей Свердловской области опросят, как они используют труд мигрантов

В Свердловской области пройдет выборочное наблюдение труда мигрантов. Уральцы должны будут рассказать, нанимали ли они иностранцев для работы по дому, из какой страны были эти люди. Заодно респонденты должны будут ответить, уехал ли кто из их семьи за рубеж и зачем.

О проведении выборочного наблюдения труда мигрантов в регионе сегодня сообщает Свердловскстат. Наблюдение будет проходить в апреле, мае, августе, сентябре. Как уточняют в органе статистики, такую процедуру ввели в 2014 году, проходить она должна раз в пять лет. Целей несколько: уточнить распространенность трудовой миграции, в том числе внешней, определить, чем чаще занимаются мигранты, сколько их в регионах и откуда они приезжают. В Свердловской области должны опросить 1,7 тысяч респондентов старше 15 лет.

Добавим, согласно приказу Федеральной службы госстатистики, интервьюерам выдадут анкеты, состоящие из четырех блоков. Отвечая на вопросы первого блока, респондент расскажет, где он родился (Россия, СССР, другая страна), где жил в 1992 году, как эта страна называется сейчас и почему переехал в Россию. Среди вариантов ответов на последний вопрос: учеба, работа, неблагоприятная ситуация в собственной стране и другие.

Второй блок вопросов – об использовании труда мигрантов в домохозяйствах. Здесь для начала нужно ответить, привлекала ли семья труд наемных рабочих, чем они занимались (стройка, сельхозработы, услуги охраны, услуги няни, повара и т.д.). А затем у респондента спросят, гражданами какой страны были эти люди. Третий блок вопросов касается бизнесменов – их попросят ответить, нанимали ли они мигрантов за последний год и какой работой занимались иностранцы.

Последний блок вопросов касается семьи опрашиваемого. Ему зададут вопросы – уехал ли из его семьи кто-то на постоянное или временное проживание за рубеж, куда именно и почему. В последнем случае варианты ответа: работа, учета, отъезд на ПМЖ, семейные обстоятельства и туризм.

«Сведения, полученные интервьюерами от респондентов, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и будут использоваться исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде», – обещают в Сведловскстате.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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