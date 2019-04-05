Автомобилист сбил двух девушек на пешеходном переходе – ослепило солнце

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось сегодня в 7:30 около частного дома № 17 по улице Красноуфимской. Две девушки 17 и 18 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – в этот момент на них наехала легковушка ВАЗ-2107.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, девушки с места аварии были доставлены в больницу. Медики скорой помощи диагностировали у пострадавших ушибы тела и сотрясение головного мозга. Выяснилось, что в машине за рулем находился 48-летний мужчина. Водитель пояснил инспекторам, что поворачивал налево с улицы Викулова, его ослепило солнце, и он не увидел пешеходов, которые начали переходить дорогу.

Сейчас сотрудники полиции опрашивают очевидцев и составляют процессуальные документы. По окончании дознания будет принято мотивированное решение.

В ГИБДД напоминают автомобилистам, что в солнечную погоду нужно надевать солнцезащитные очки или пользоваться козырьком на лобовом стекле. Пешеходам необходимо оглядываться по сторонам перед переходом проезжей части.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.04.19

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