Председатель Союза архитекторов рассказал, почему их помещение арестовали за долги по ЖКХ

В Екатеринбурге арестовали помещение Союза архитекторов за долги перед управляющей компанией. Председатель союза считает, что платить и не нужно – УК для организации ничего не делает.

О том, что помещение Союза архитекторов арестовано, сегодня сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Архитекторам принадлежит одно из помещений в доме на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина. Они задолжали УК «Октябрьского района» 995 тысяч рублей. Управляющая компания вышла с иском в арбитражный суд, после приставы начали исполнительное производство. Сначала был наложен запрет на должника проводить регистрационные действия с помещением, но выплате долга это не способствовало. «Поэтому судебный пристав-исполнитель совершил выход в адрес должника, где составил акт описи и ареста принадлежащего ему имущества, а именно нежилого помещения в г. Екатеринбурге, в котором организация осуществляла свою деятельность», – отметили в УФССП.

Председатель Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что организация оплачивает счета, касающиеся воды, отопления, электроэнергии. Но не платит по статьям, которые касаются работы УК. «Около 20 тысяч нам начисляет управляющая компания. Но мы все делаем сами. Мы ругались с ними, они требуют платить за уборку, за мусор. Но их дворники нам ничего не чистят. Ремонты мы сами делаем, даже им помогаем. В том году они не разрешили нам выводить вентиляцию через крышу, договорились, что мы два подъезда за это отремонтируем. Они подали в суд, а я не знал об этом. Ну ничего, разберемся. Там 900 тысяч, не такая большая сумма», – прокомментировал Алейников.

Екатеринбург, служба информации

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