Жители Екатеринбурга соберут подарки к Пасхе для детей из деревень и сел

В Екатеринбурге начали сбор подарков к Пасхе для детей из деревень и сел. Акцию «Подарите детям праздник!» проводит Ново-Тихвинский монастырь. В подарок можно принести сладости, книги, наборы для творчества.

Как сообщили «Новому Дню» в монастыре, подарки к Пасхе мечтают получить дети из Дерябино, Меркушино, Кордюково, Морозова, Малахово, Карпунино и других уральских сел и деревень.

«Многие дети в деревнях очень способные, жизнерадостные, приветливые, – рассказала руководитель монастырской социальной службы Ирина Свистунова. – И от городских они отличаются только тем, что родители у них работают не в офисе, а на ферме или пилораме, и часто не могут купить детям даже необходимые вещи или школьные принадлежности. А уж о подарках и говорить не приходится».

Подарки для детей можно приносить до 27 апреля в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь, ул. Зеленая Роща, 1. Кроме того, в этом году монахини проводят дополнительную акцию «Пасхальная почта». В подарки можно вкладывать письма с теплыми словами и пожеланиями детям и их родителям. А для тех, кто хочет исполнить мечту конкретного ребенка, на сайте монастыря sestry.ru размещены истории детей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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