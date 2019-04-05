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Пятница, 5 апреля 2019, 12:32 мск

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Предприниматели жалуются на рекламщиков из МУГИСО

Екатеринбургские предприниматели жалуются на департамент наружной рекламы МУГИСО, который возглавляет экс-прокурор Роман Вахрамеев. Особенно – представители малого и среднего бизнеса, чья деятельность не связана с рекламой, но которые на своей территории установили щиты, стелы, флаги, баннеры или панно еще тогда, когда полномочия по регулированию этого рынка были у администрации Екатеринбурга.

Дело в том, что представители МУГИСО требуют узаконивать рекламу. «У министерства такой посыл: рекламные конструкции подлежат демонтажу, так как размещены без разрешения. Но они размещены на нашей территории, она в собственности. И требуют убрать, либо согласовать. А за каждым согласованием – 120 тысяч рублей за работу с дружественными фирмами. Путь тупиковый, мы обратились в суд, хотя нас пугали штрафами от 250 тысяч рублей за одну конструкцию, а также тем, что если мы обратимся в суд, то впоследствии нам не узаконят ни одну конструкцию», – рассказал екатеринбургский предприниматель.

В МУГИСО «Новому Дню» объяснили, что, согласно закону «О рекламе», самовольная установка рекламных конструкций действительно не допускается – такие объекты будут демонтировать. Либо же их нужно узаконить. Впрочем, де-юре никакого обращения к неким дружественным рекламщикам не требуется. «Нужно заявление, приложить фото, оплатить госпошлину, а дальше мы рассматриваем и даем разрешение или не даем, например, если конструкции не соответствуют ГОСТу», – сообщили в министерстве.

Между тем, в Екатеринбурге все чаще говорят о возвращении полномочий в сфере рекламы городу. На этой неделе на заседании комиссии по МСУ гордумы замначальника ДУМИ Екатеринбурга Сергей Балакин рассказал депутатам, что в Екатеринбурге зарегистрировано более 2,1 млн разных рекламных конструкций, однако число незаконных баннеров и растяжек продолжает расти – мониторинг выявляет около 50 штук в неделю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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