Единороссов покинул опытный политтехнолог: «Узнал, как это работает изнутри»

Из свердловского исполкома партии «Единая Россия» уходит первый заместитель руководителя, политолог Андрей Мозолин.

Как сообщил РИА «Новый День» Андрей Владимирович, у него есть собственные планы, о которых он обещает рассказать попозже. На своей странице в соцсети он отметил, что за время работы на «Единую Россию» он принял участие в 55 муниципальных кампаниях только в 2017 году, а также в губернаторских и президентских выборах. «Мне хотелось узнать, как эта «машина» работает изнутри. Это получилось», – написал Мозолин и пожелал оставшимся в исполкоме ЕР коллегам «удачи и колоссального терпения».

Отметим, Андрей Мозолин является также директором АНО «Центр «Аналитик». Он разработал более 12 авторских курсов, в т.ч. «Основы информационного массового воздействия», «Основы пропаганды», «Социология массовых коммуникаций», «Психология массовых коммуникаций» и других. В последние годы провел десятки семинаров по проблемам управления информационной политикой и технологиям аналитического обеспечения деятельности органов власти.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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