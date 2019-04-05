В Екатеринбурге появится памятник учителю – преподаватель XIX века и советские парты (ФОТО)

В Екатеринбурге вновь заговорили об установке памятника учителю. Первый проект был предложен еще в 2015 году, но тогда власти не могли определиться с местом. Теперь площадка выбрана – скульптура появится в сквере на Воеводина, 4, напротив Дома учителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском департаменте образования, автором скульптуры стал выпускник УрГАХУ, скульптор Игорь Лобанов. Он изобразил преподавателя XIX века с указкой в руках.

«Эскиз благоустройства сквера и самого памятника – не окончательный вариант. В композиции планируется отдельная фотозона с имитацией школьных парт советского образца, скамейки для отдыха горожан, на которых будут установлены элементы ненастоящих учебников и другой школьной атрибутики. После утверждения эскиза благоустройства сквера будет утвержден эскиз самого памятника «Учителю». В дальнейшем администрация Екатеринбурга определится со стоимостью памятника, сроками его разработки и установки», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что идею установки памятника учителю поддержала комиссия по образованию гордумы Екатеринбурга. При этом депутат Елена Дерягина полушутя предложила исполнить скульптуру в виде женщины, так как в современных педагогических коллективах женщин подавляющее большинство.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.19

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