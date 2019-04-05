Уральские ученые расскажут, как распознать шизофрению и когда искусственный интеллект отнимет работу у людей

В Екатеринбурге на следующей неделе пройдет очередной Science Slam. Пять молодых ученых расскажут о своих исследованиях так, чтобы они были понятны широкой аудитории. Лучшего слэмера, по традиции, выберут, измерив децибелы зрительских аплодисментов.

В этот раз за титул чемпиона будут бороться: психоаналитик, внештатный сотрудник психиатрической больницы № 6 Лариса Великанова, которая выступит с докладом «Я не я и личность не моя! Заметки о шизофрении», аспирант ИЕНиМ УрФУ Екатерина Гунина с темой «Секреты для домохозяек: наночастицы на вашей кухне», доцент кафедры «Термообработка и физика металлов» института новых материалов и технологий УрФУ Федор Водолазский с докладом «Чем легче, тем тяжелее: авиационные титановые сплавы», магистр медицинской электроники университета FAU и радиоэлектроники УрФУ Алексей Жданов с темой «Предсказания, которые сбываются. Как наблюдение за дыханием помогает лечить рак» и разработчик систем машинного обучения Татьяна Зобина с докладом «Искусственный интеллект заберет вашу работу. И это хорошо».

Мероприятие пройдет в Ельцин-центре 13 апреля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.19

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