«Ободранные стены и нет света в туалете», – молодая мама рассказала о Сысертской больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Молодая мама из поселка Двуреченск пожаловалась на ужасные условия в палатах инфекционного отделения сысертской больницы. Лариса Пяткова рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что ее девятимесячного сына 1 апреля положили в инфекционное отделение из-за аллергии на стиральный порошок: «Зашла в палату и ужаснулась, в каком состоянии стены. Ободранные стены, в туалете окрашенный кафель, который весь обсыпается, вода в ванне была перекрыта, а в раковине бежала только холодная вода, кровати в ужаснейшем состоянии. В туалете и прихожей не было света».

Ужасы бесплатной медицины

Женщина также пожаловалась на пыль на кроватях и подоконниках. На следующий день молодая мама сделала несколько фотографий на телефон и опубликовала их в Сысертских пабликах.

Лариса пояснила, что остальные помещения для пациентов инфекционного отделения в таком же состоянии. Кроме того, она хотела написать жалобу главврачу на состояние стен, чтобы ее перевели или выписали, но руководителя больницы не было на рабочем месте. Во второй половине дня к Ларисе в палату пришел его заместитель. «Он рассказал стандартную историю: «Не переживайте, деньги на ремонт выделены. Скоро будет ремонт». Мне об этом говорили, когда я со старшим сыном лежала в 2008 году», – дополнила собеседница агентства.

Лариса говорит, что лечение прошло нормально. На данный момент ее ребенок здоров. В центральной районной больнице Сысерти не смогли оперативно дать комментарий по поводу состояния палат.

Сысерть, Владислав Тринько, Антон Отман

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