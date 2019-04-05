Страшная поножовщина в Полевском: неадекватный мужчина напал на пенсионерку и ее сына

В Полевском неадекватный мужчина набросился с ножом на пожилую женщину и ее сына. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападавший уже задержан. С ним работают сотрудники уголовного розыска ОВД Полевского, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Валерий Горелых также рассказал подробности нападения. Мужчина в медицинской маске преследовал пенсионерку на улице. Та успела забежать в подъезд и предупредила соседку о подозрительном человеке – попросила не открывать ему дверь. Но 79-летняя женщина не восприняла сообщение всерьез и впустила незнакомца. Мужчина набросился на нее с ножом, а затем порезал и ее 56-летнего сына.

«Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 31-летний рецидивист Сергей по кличке Кефир. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – пояснил пресс-секретарь главка. Также стало известно, что задержанный состоит на учете у психиатра.

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 05.04.19

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