Пьяную автоледи выкинуло с дороги в огород через полутораметровый забор (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в Нижних Сергах молодая девушка на автомобиле влетела на территорию частного дома через забор.

Есть гонщики в русских селеньях

По информации госавтоинспекторов, автоледи 2000 года рождения без прав ехала в состоянии алкогольного опьянения на ВАЗ-2115 по улице Чкалова в городе Нижние Серги.

В итоге она не справилась с управлением, авто занесло и выкинуло через полутораметровый забор в огород частного дома. В «пятнашке» на пассажирском сиденье ехал мужчина. Оба участника ДТП не пострадали, от госпитализации отказались.

Нижние Серги, служба информации

Нижние Серги. Другие новости 05.04.19

В Камышлове гуляющая школьница провалилась в канализационный люк (ФОТО). / В Екатеринбурге появился третий стрит-арт с портретом Кита Флинта (ФОТО). / В Свердловском отделении «Справедливой России» завтра сменится руководство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»