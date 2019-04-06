В Екатеринбурге мужчина заколол подругу и бросил ее в машине

В Екатеринбурге этой ночью нашли тело девушки в машине возле дома в на улице 40-летия Комсомола, 22. Chevrolet был заведен, внутри горел свет, а в груди погибшей, которая сидела за рулем, был нож. «По факту обнаружения тела девушки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ГУ МВД России по региону добавили, что подозреваемый явился в полицию сам. Это сожитель убитой, которую он приревновал.

Екатеринбург, Елена Сычева

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