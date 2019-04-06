В Свердловской области закрыли все ледовые переправы. Такое решение приняли в государственной инспекции по маломерным судам региона. Всего в прошлую зиму было организовано 18 ледовых переправ в Таборинском районе, Серовском, Сосьвинском, Ивдельском и Гаринском городских округах, Слободо-Туринском муниципальном районе на реках Сосьва, Тавда, Тура, Лозьва и Ляля. «Происшествий на ледовых переправах не зарегистрировано», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там также напомнили, что сейчас выход на лед опасен для жизни и запрещен во всем регионе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.19

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