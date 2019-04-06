В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Карнавал». Об этом «Новому Дню» сообщили посетители ТЦ. Всех покупателей и сотрудников вывели из здания.
Фото предоставлено читателями
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 06.04.19
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