Пьяная свердловчанка без прав угнала машину и врезалась в припаркованный автомобиль

В Нижних Сергах произошло ДТП, виновницей которого стала 18-летняя девушка. Она была пьяна, а прав на управление авто у нее не было. Вместе со своим приятелем она села в машину, которая принадлежала матери этого молодого человека, и отправилась кататься.

«Управляя автомобилем ВАЗ-2115, девушка не справилась с управлением, допустила занос машины и врезалась в ВАЗ-2107, стоящий возле ворот частного дома. После столкновения с «жигулями» авто перевернулось, задев обшивку частного дома, залетело в ограду, перевернувшись при этом еще раз в воздухе. В результате ДТП ни водитель, ни пассажир травм не получили, даже несмотря на непристегнутые ремни безопасности», – сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

Около 11:00 собственница «пятнашки» обратилась в полицию с заявлением об угоне транспортного средства. Для того, чтобы транспортировать его с места ДТП, потребовалась помощь спецтехники, а также автоэвакуатор.

«Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, был составлен административный материал на водителя за нетрезвое вождение. Уже сегодня состоялось судебное заседание, по результатам которого водителю-девушке выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. По факту угона легкового автомобиля решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем. Девушке грозит лишение свободы сроком до 5 лет или крупный штраф», – добавили в Госавтоинспекции.

Фото предоставлено пресс-службой управления ГИБДД Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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