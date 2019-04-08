Продукты в Свердловской области за год подорожали более чем на 4%

Продукты питания в Свердловской области в среднем за год стали дороже на 4,4%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, продукты подорожали в меньшей степени, чем непродовольственные товары – те выросли в цене на 5,3%. В меньшей степени подорожали алкогольные напитки – всего на 1,7%.

Цены на молоко, по данным статистики, сильно отличаются в разных городах области. Например, один литр стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности в Екатеринбурге в среднем стоит 88,79 рублей, в Нижнем Тагиле – 83,92 рубля, в Серове – 80,15.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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