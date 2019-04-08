Магазин «Монетка» оштрафовали за мусор и расклейку объявлений

Свердловский облсуд отклонил две апелляции ООО «Элемент-Трейд» (магазин «Монетка»). На компанию наложил крупные штрафы Роспотребнадзор.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, непосредственно у стены магазина на улице Уральской в Екатеринбурге компания устроила для себя мусорную площадку, которая по правилам должна находиться на расстоянии 25 метров от организации торговли. Часть мусора валялась вне контейнера, снаружи. Постановлением Роспотребнадзора в ноябре 2018 года ООО «Элемент-Трейд» было признано виновным по ст. 8.2 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Компания пыталась обжаловать это решение в судах, но безуспешно.

Еще один штраф, в 10 тысяч рублей, компания получила за самовольную расклейку объявлений. На автобусной остановке «Корифей» ее сотрудники без согласования с местными властями развесили объявления о приеме на работу в офис магазина «Монетка». Этот штраф коммерсанты тоже пытались оспорить в суде, и тоже безуспешно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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