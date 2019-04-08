Суд окончательно запретил «Мотиву» рекламировать свои услуги в дни ЧМ-2018

Арбитражный суд Уральского округа поддержал решения Свердловского арбитражного суда и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Свердловской области в отношении ООО «Екатеринбург – 2000» (оператор сотовой связи «Мотив»).

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском УФАС, компания нарушила правила размещения рекламы в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. По закону в дни чемпионата было запрещено размещать наружную рекламу на расстоянии менее 2000 метров от стадиона без соответствующего договора с FIFA. Однако реклама «Мотива» в виде конструкции, установленной на крыше здания Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова, расположена в 1,67 км от Центрального стадиона.

Решением антимонопольной службы реклама признана ненадлежащей. ООО «Екатеринбург-2000» предписано перестать ее распространять вплоть до окончания чемпионата. Не согласившись с решением и предписанием Свердловского УФАС России, ООО «Екатеринбург – 2000» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области, а затем – в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа. Все три инстанции поддержали позицию антимонопольщиков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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