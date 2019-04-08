В Североуральске бетонная плита с 5-этажного дома упала на подростка (ФОТО)

В Североуральске бетонная плита с пятиэтажного дома рухнула на подростка, гулявшего рядом. Мальчика с травмой ноги увезли в больницу, где он находится на лечении. Начата доследственная проверка.

Инцидент произошел в выходные у жилой пятиэтажки на улице П. Баянова. 16-летний подросток гулял там со своими знакомыми. Внезапно мальчик зацепился ногой за провод заземления, который шел с крыши здания, и на него обрушился фрагмент железобетонной плиты. С травмой ноги юноша был доставлен в больницу, сейчас медики оказывают ему помощь.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, проводится доследственная проверка. Насколько тяжелые травмы получил мальчик, определят эксперты. Также в ходе проверки будут выясняться причины ЧП. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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