В Екатеринбурге сносят старый дом ради ледовой арены УГМК – общественники протестуют (ФОТО)

В Екатеринбурге начали сносить флигель купца Курочкина по адресу: улица Степана Разина, 17, чтобы освободить площадку для строительства ледовой арены УГМК на месте взорванной телебашни. Общественники пытаются защитить старое здание.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке глава движения «Уральский хронотоп» Олег Букин, на прошлой неделе активисты подали заявку в региональное управление охраны объектов культурного наследия на включение в реестр памятников купеческого дома и флигеля.

«Ценность этой постройки именно в мемориальной составляющей, в большей степени. Хоть что-то мы должны сохранить от Курочкина! Несправедливо как-то. Все помнят Казанцевых, Первушиных, Зотовых и т.д. А Курочкин забыт. Хотя много пользы принес», – отмечает Букин.

Фото Google.Maps

Стоит отметить, что старый дом в 2000-е годы пострадал от пожара, а затем был выкуплен частным лицом. В здании проведена реконструкция, и сейчас оно внешне выглядит как кирпичный коттедж. Дом планируется снести для будущего строительства спортивной арены. «Объекты мы заявили на включение в реестр памятников. Управление госохраны памятников обязано вмешаться», – заявил Олег Букин.

В ведомстве «Новому Дню» подтвердили, что заявление от активистов было принято, но на его рассмотрение может уйти до 90 дней.

«Мы получили сигнал о том, что на объекте ведутся работы. Наши сотрудники готовы выехать на место и составить акт осмотра. В первую очередь необходимо выяснить, кто является собственником объекта. Запрос в Росреестр уже направлен. В заявлении общественников был неверно указан адрес, официально – это Декабристов, 44. После того как будет получена информация из Росреестра, собственнику будет выдано уведомление от управления госохраны. Также необходимы ответы еще двух экспертных организаций. После этого будет сделано заключение об историко-культурной ценности заявленного объекта», – прокомментировала начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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