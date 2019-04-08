Эсеры ищут партии, с которыми будут дружить против «Единой России»

«Справедливая Россия» ищет варианты межпартийного сотрудничества. Представители СР пожаловались, что партийное большинство, представленное «Единой Россией», блокирует законопроекты, в том числе – социальной направленности. И решить проблему, как видится эсерам, можно только объединением усилий с другими партиями социал-демократического толка.

«Мы хотим слушания провести – 15 апреля приглашаем политологов, социологов, журналистов, экспертов, общественных деятелей. Мы устроим площадку, на которой будем обсуждать все возможности, как это можно сделать. Нет никакого смысла объединять партии. Потому что как только «Родина», например, вольется в «Справедливую Россию», появится вторая «Родина», которая будет спойлером и будет отбирать голоса. Уже сегодня на уровне переговоров с «Родиной» есть взаимопонимание, что нужны другие формы взаимодействия, когда мы объединяемся и выдвигаем одного кандидата, при этом вторая партия никуда не делась, она тоже существует», – сказал глава свердловского регионального отделения СР Андрей Кузнецов.

По его словам, «объединение – это вопрос сложный и затратный». «Много контрмер, которые будут приниматься партией власти, чтобы помешать этому процессу. Объективно говоря – вся проблема в «Единой России», которая является основным противником создания двух-трехпартийной системы, к этому все цивилизованные страны пришли, а не как у нас – одна сильная партия и шесть слабаков. Все три партии могут завтра встать, уйти из Госдумы, и ровным счетом не поменяется ничего, потому что конституционное большинство сформировано, и мы только из уважения к избирателям не покидаем зал заседаний, чтобы хотя бы озвучивать, говорить, показывать альтернативу», – отметил он.

Не исключено, что объединение будет происходить по принципу межпартийных блоков. «Блоки же запретили, были предвыборные блоки – помню, в 1999 году, в Свердловской области было несколько, «Мир. Труд. Май», «Преображение», но это было невыгодно очень, поэтому отменили. Сейчас идея политических блоков снова поднимается. Важно на берегу определиться, что мы хотим, какие хотим законы провести», – добавил Кузнецов.

Правда, не совсем понятно, что даст объединение, даже если партиям удастся договориться и, например, вместе продвигать какие-то законопроекты или кандидатов – с учетом того, что большинство в Госдуме у «Единой России» составляет 75 %.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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