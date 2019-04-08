Шадрин устроил в ЦПКиО милитари-музей и позвал туда журналистов с вымытой головой

Экс-депутат екатеринбургской гордумы и бывший директор Центрального парка культуры и отдыха Роман Шадрин устроил в ЦПКиО музей, посвященный местным героям России. Видео экспозиции он опубликовал в своем фейсбуке.

Стены в одном из помещений парка украсили камуфляжем и гвардейскими лентами, повесили щиты с описанием героев и их подвигов, а также с историей Уральского добровольческого танкового корпуса. «Вот, первый этап подходит к завершению. В дальнейшем экспозиция будет только расти. 10 апреля техническое открытие. Парк Маяковского, 9:00», – написал Шадрин.

О себе бывший директор парка не забыл – баннер о нем самом тоже есть в экспозиции. Представителей СМИ, которые обратили на это внимание, Шадрин в свойственной ему манере пообещал научить «любить Родину», пригласив на открытие выставки и собрание Уральской ассоциации героев. «Проведу с ним ликбез на тему: «Кто такой Герой России и почему надо любить Родину». Одна просьба – одеться надо поприличнее (ну там вымытые волосы на голове, не рваные джинсы, не растянутый свитер), будет много уважаемых людей», – заявил бывший депутат.

Екатеринбург, Елена Сычева

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