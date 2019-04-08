Представители ЦВО рассказали, какую технику покажут на Параде Победы впервые

В Екатеринбурге в этом году на 9 мая военные привезут 18 образцов техники, которая раньше участие в параде не принимала. Впервые также поучаствуют байкеры клуба «Черные ножи». Об этом и других деталях Парада Победы сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.

Первыми на параде проедут по традиции ветераны Великой Отечественной войны. Для них в ЦВО подготовили 10 автомобилей с открытым верхом, но сколько ветеранов сможет принять участие, пока точно не известно, списки готовят в областном правительстве. Как отметил Поплавский, всего по площади пройдет 103 единицы техники, 18 образцов покажут впервые, причем часть из этих «новинок» не была представлена на Дне инноваций, она только едет в город. Генерал-майор в числе нового для Екатеринбурга назвал танки Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, снегоходы, «Нона-СВК» (самоходки, прим. ред). Кроме того, будут танки, боевые машины пехоты, бронированные автомобили «Рысь», зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», «Искандеры», зенитные ракетные комплексы С-300, С-400. Впервые также участие примет взвод мотострелковой техники – 12 байкеров из клуба «Черные ножи» в костюмах военных лет. Завершится парад выступлением военного оркестра.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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