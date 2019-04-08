17-летняя девушка сбежала из приюта в Карпинске в домашних тапочках (ФОТО)

Полиция ищет 17-летнюю Валентину Ворожеву, которая исчезла три дня назад. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, девушка, которая родилась в поселке Белоярский, в последнее время жила в ГКУ «СРЦН им. Ю. Гагарина» города Карпинска. В пятницу, 5 апреля, в 20-15 Валентина самовольно покинула территорию и до настоящего времени обратно в центр не вернулась.

Приметы девушки: рост около 175 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые светлые, глаза темные, уши прилегающие, губы тонкие. Была одета: спортивный костюм темно-синего цвета, домашние тапки синего цвета. Тех, кто знает, где девушка, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (34383) 3-34-33, 3-40-79.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 08.04.19

Представители ЦВО рассказали, какую технику покажут на Параде Победы впервые. / Шадрин устроил в ЦПКиО милитари-музей и позвал туда журналистов с вымытой головой. / Эсеры ищут партии, с которыми будут дружить против «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»