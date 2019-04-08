В Екатеринбурге потеплеет до +17 градусов

На этой неделе в Екатеринбурге ожидается потепление. По информации Гидрометцентра России, в понедельник и вторник днем будет до +11 градусов, в среду – столбики термометров поднимутся +14, а в четверг и пятницу – до +16…17. Уже с завтрашнего дня выглянет солнце, будет ясно, но в выходные синоптики обещают дожди и небольшое похолодание. В субботу будет +11 градусов, в воскресенье – только +6.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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