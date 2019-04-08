С Конжаковского камня эвакуирована туристка с травмой ноги

Сотрудники МЧС эвакуировали с горы Конжаковский камень женщину, которая повредила ногу во время похода. Сообщение поступило вчера вечером, но спасатели смогли добраться до пострадавшей только сегодня. Туристка доставлена в больницу Карпинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС региона, туристический поход не был зарегистрирован у спасателей. Три человека спускались с вершины, когда случилось ЧП. Путники связались с сотрудниками МЧС и разделились. Один мужчина отправился на базу отдыха «Конжаковский камень», где встретился со спасателями, второй остался с травмированной женщиной в горах.

Сегодня утром двух туристов обнаружили в 15 километрах от кемпинга. Спасатели уложили женщину на специальные сани, отбуксировали снегоходом, доставив на турбазу, где пациентку уже ждали медики скорой помощи. Спасательная операция проходила в условиях сложного горного рельефа и глубокого, сырого снега, в ней было задействовано 4 сотрудника, сообщили в МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

Сможет или нет? «КРСУ-2» должна до конца года заработать 1,5 млрд рублей. / В Екатеринбурге потеплеет до +17 градусов. / Облсуд вынес приговор полицейским, которые подстроили взятку, чтобы выслужиться перед начальством. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»